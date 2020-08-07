Girdiği kanalda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - ANTALYA

Akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı.Arama çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfından dalgıçlar katılıyor.Aramalara, sahil güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.Antalya'da Baraj Mahallesi'nde dün girdiği kanalda akıntıya kapılan Sezgin Andariman (17) kaybolmuştu.

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