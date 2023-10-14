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        Haberler Yaşam Girdiği hastanede ameliyat edilen Ali Cabbar'a yuva!

        Girdiği hastanede ameliyat edilen Ali Cabbar'a yuva!

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği´nin önünde veteriner hekimlerce bulunan ve diyafram yırtılması tanısı ile ameliyat edildikten sonra 'Ali Cabbar' ismi verilen sokak kedisi, yuvasına kavuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:09
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          BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne 9 Ağustos'ta giren sokak kedisi, gezindiği cerrahi kliniğinin önünde, Veteriner Hekim Elif Ünlü tarafından fark edildi.

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          Ünlü, kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu yaşadığını fark etti. Çekilen röntgen ve yapılan muayene sonrası, diyafram yırtılması tanısı konulan kediye öğrenciler tarafından 'Ali Cabbar' ismi verildi.

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          Gezindiği cerrahi kliniğinde ameliyat edilen Ali Cabbar, 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 

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          Yuvası olmadığı için ameliyatın ardından hastanede kalmaya devam eden Ali Cabbar, artık aile ortamına kavuştu. 

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          Kedisinin tedavisi için hayvan hastanesine giden ve daha önceden haberlerde gördüğü Ali Cabbar'ın hala orada olduğunu öğrenen Hafsa Çörtne, kediyi sahiplendi.

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          "İÇİMİZDE BURUK BİR SEVİNÇ VAR"

          Alıştıkları 'Ali Cabbar'ın gidecek olmasından dolayı karışık duygular içinde olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Geçtiğimiz ağustos ayında kendisi gelmişti hastanemize.

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          Nöbetim sırasında sabaha karşı cerrahi kliniğine gelmişti. Severken diyafram yırtığı olabileceğinden şüphelendim, röntgenini çektikten sonra tanısını koyduk. Operasyonunu gerçekleştirdik. 

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          Kendisi hastanemize geldi. Diğer klinikler değil de cerrahi kliniğine geldi. Adeta beni tedavi edin der gibi. Operasyon sonrası genel sağlık durumu şu an gayet iyi. Kendisine yuva arıyorduk uzun bir süredir. 

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          Sonunda bulduk. İçimizde buruk bir sevinç var. Sahiplendirilmesine çok mutlu olduk. Maskotumuz olmuştu, burada kalmaması onun sağlığı için daha iyi olacak. Güzel sıcak bir yuvaya gidiyor. Şu an yeni ailesine de alıştı. Benim için de ayrılık zor olacak ama sık sık görüşürüz diye düşünüyorum" dedi.

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          "ÇOK KARAKTERİSTİK BİR KEDİ"

          Ali Cabbar'a evlerinin kapısını açan Hafsa Çörtne de "Daha önceden televizyonda Ali Cabbar'ı görmüştük. Kedimi buraya tedavi ettirmeye getirdiğimde onun hala burada olduğunu gördüm. 

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          Ali Cabbar'a bir yuva aradıklarını fark ettim. Ali Cabbar çok karakteristik bir kedi olduğu için, onu evimizde bizimle birlikte yaşayacak bir birey olarak yanımıza aldık. Artık onunla birlikte hayatımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

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