Girdiği hastanede ameliyat edilen Ali Cabbar'a yuva!

Sonunda bulduk. İçimizde buruk bir sevinç var. Sahiplendirilmesine çok mutlu olduk. Maskotumuz olmuştu, burada kalmaması onun sağlığı için daha iyi olacak. Güzel sıcak bir yuvaya gidiyor. Şu an yeni ailesine de alıştı. Benim için de ayrılık zor olacak ama sık sık görüşürüz diye düşünüyorum" dedi.