İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 8 Eylül'de öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Buse Y. olduğunu ve girdiği evde 15 dakika kalıp parayı çaldığını tespit etti. Buse Y., Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Buse Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.