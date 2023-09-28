Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki ölü taklidi yaptı
Elazığ merkezde bir işletmeye giren tilki, dükkandan çıkmak istemeyince ölü taklidi yaptı.
Giriş: 28.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:29
İlginç olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilki fark etti.
Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 dakika boyunca ölü taklidi yaptı. Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki yine ölü taklidi yapmaya devam etti.