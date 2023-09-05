Gıpta Ofis halka arz tarihleri belli oldu! Gıpta Ofis halka arzı ne zaman, fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var?
Kırtasiye ve promosyon sektöründe hizmet veren Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arz oluyor. Gıpta Ofis, 10,000'den fazla kırtasiye satış noktası bulunan ve 20'den fazla ülkede distribütörleri ile işbirliği yaparak uluslararası arenada faaliyet gösteriyor. Eylül ayının ilk haftasında 3 gün gerçekleştirilecek olan talep toplama işlemlerinin ardından 40 milyon lotluk pay yatırımcılara eşit dağıtılacak. İşte Gıpta Ofis başvuru tarihleri, ücreti ve yer aldığı bankalara ilişkin detaylar...
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Gıpta Ofis halka arz tarihleri açıklandı. Türkiye’nin kırtasiye ve promosyon ürünleri üreticilerinden biri olan GIPTA, Eylül ayının ilk haftasında halka arz oluyor. 836 milyon TL halka arz büyüklüğü bulunan Gıpta Ofis halka arz fonunun yüzde 35-40'ı yurtiçi üretim kapasitesinin artırılmasında, yüzde 40-45'i işletme sermayesi finansmanı ve yüzde 25-60'ı ise finansal borç ödemelerinde kullanılacak. 32.000.000 Lot sermaye artımı bulunan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. eşit dağıtım yöntemini kullanacak. İşte Gıpta Ofis halka arzı ne zaman, fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...
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GIPTA OFİS NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 günlerinde halka arz edilecek.
GIPTA OFİS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Gıpta Ofis halka arz fiyatı/ aralığı 20,90 TL olarak açıklandı.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. payı 40.000.000 lot olarak açıklandı.
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Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı: 32.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic.
A.Ş.)
- Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pinar)
- Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil) - Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
- Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ismail Hakkı Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir) -
*SPK Bülten, 2023/52.
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Fonun Kullanım Yeri
- %35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi
yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.
- %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.
-%25-30 Finansal borç ödemeleri.
İzahname, Sayfa 201,211.
Tahsisat Grupları
- 28.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 12.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
*İzahname, Sayfa 194.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 500 Bin katılım 56 Lot (1170 TL).
- 1 Milyon katılım 28 Lot (585 TL).
-1.2 Milyon katılım~ 23 Lot (480 TL).
- 1.4 Milyon katılım~ 20 Lot (418 TL).
-1.6 Milyon katılım 17 Lot (355 TL).
- 1.8 Milyon katılım - 15 Lot (313 TL).
-2 Milyon katılım 14 Lot (292 TL).
Finansal Tablo
2023/3 - Hasilat 133,1 Milyon TL ve Brüt Kar 68,3 Milyon TL
2022 - Hasilat 678,3 Milyon TL ve Brüt Kar 191,4 Milyon TL
2021 - Hasilat 153,1 Milyon TL ve Brüt Kar 39.0 Milyon TL
İzahname, Sayfa 115.
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Fiyat İstikrarı
- 30 gün.
İzahname, Sayfa 205.
Satmama Taahhüdü
-1Yıl, İhraççı.
- 1Yıl, Ortaklar.
İzahname, Sayfa 208.
Halka Açıklık
%30.30.
*İzahname, Sayfa 169.
Halka Arz İskontosu
- %22.
*Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 38.
Halka Arz Büyüklüğü
~836 Milyon TL.