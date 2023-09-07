Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Gıpta Ofis halka arzında talep toplama işlemleri başladı. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında 'GIPTA' adıyla işlem görecek olan şirket halka arz kapsamında 32 milyon lot sermaye artırımı ile çıkacak. Gıpta Ofis halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olduğu belirtildi. Peki, "Gıpta Ofis halka arz talep toplama ne zaman bitiyor? Gıpta Ofis hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi banka veriyor?" İşte Gıpta Ofis halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...