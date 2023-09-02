Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 500 Bin katılım 56 Lot (1170 TL).

- 1 Milyon katılım 28 Lot (585 TL).

-1.2 Milyon katılım~ 23 Lot (480 TL).

- 1.4 Milyon katılım~ 20 Lot (418 TL).

-1.6 Milyon katılım 17 Lot (355 TL).

- 1.8 Milyon katılım - 15 Lot (313 TL).

-2 Milyon katılım 14 Lot (292 TL).

Finansal Tablo

2023/3 - Hasilat 133,1 Milyon TL ve Brüt Kar 68,3 Milyon TL

2022 - Hasilat 678,3 Milyon TL ve Brüt Kar 191,4 Milyon TL

2021 - Hasilat 153,1 Milyon TL ve Brüt Kar 39.0 Milyon TL

İzahname, Sayfa 115.