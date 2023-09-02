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        Haberler Ekonomi Borsa Gıpta Ofis halka arz oluyor! 2023 Gıpta Ofis halka arz ne zaman olacak, fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor? - Borsa Haberleri

        Gıpta Ofis halka arz oluyor! İşte Gıpta Ofis halka arz tarihi ve fiyatı...

        Gıpta Ofis halka arz tarihleri ve fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 836 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. Eylül ayında halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olan Gıpta Ofis'in 40 milyon lot payı bulunuyor. İşte Gıpta Ofis halka arz fiyatı ve arz tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:51
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        • 1

          Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arz oluyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz olan Gıpta Ofis'in halka arz tarihi ve arz fiyatı belli oldu. Eylül ayı içerisinde toplamda 3 gün sürecek olan talep toplama işlemlerinin ardından 40 milyon lotluk pay eşit dağıtılacak. İşte Gıpta Ofis halka arz tarihleri ve arz fiyat aralığı detayları...

        • 2

          GIPTA OFİS NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

          Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 günlerinde halka arz edilecek.

        • 3

          GIPTA OFİS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Gıpta Ofis halka arz fiyatı/ aralığı 20,90 TL olarak açıklandı.

          Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. payı 40.000.000 lot olarak açıklandı.

        • 4

          Halka Arz Şekli

          - Sermaye Artırımı: 32.000.000 Lot

          - Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic.

          A.Ş.)

          - Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)

          - Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pinar)

          - Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil) - Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)

          - Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)

          - Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ismail Hakkı Akdemir)

          - Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)

          - Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)

          - Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir) -

          *SPK Bülten, 2023/52.

        • 5

          Fonun Kullanım Yeri

          - %35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi

          yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.

          - %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.

          -%25-30 Finansal borç ödemeleri.

          İzahname, Sayfa 201,211.

          Tahsisat Grupları

          - 28.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

          - 12.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

          *İzahname, Sayfa 194.

        • 6

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 500 Bin katılım 56 Lot (1170 TL).

          - 1 Milyon katılım 28 Lot (585 TL).

          -1.2 Milyon katılım~ 23 Lot (480 TL).

          - 1.4 Milyon katılım~ 20 Lot (418 TL).

          -1.6 Milyon katılım 17 Lot (355 TL).

          - 1.8 Milyon katılım - 15 Lot (313 TL).

          -2 Milyon katılım 14 Lot (292 TL).

          Finansal Tablo

          2023/3 - Hasilat 133,1 Milyon TL ve Brüt Kar 68,3 Milyon TL

          2022 - Hasilat 678,3 Milyon TL ve Brüt Kar 191,4 Milyon TL

          2021 - Hasilat 153,1 Milyon TL ve Brüt Kar 39.0 Milyon TL

          İzahname, Sayfa 115.

        • 7

          Fiyat İstikrarı

          - 30 gün.

          İzahname, Sayfa 205.

          Satmama Taahhüdü

          -1Yıl, İhraççı.

          - 1Yıl, Ortaklar.

          İzahname, Sayfa 208.

          Halka Açıklık

          %30.30.

          *İzahname, Sayfa 169.

          Halka Arz İskontosu

          - %22.

          *Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 38.

          Halka Arz Büyüklüğü

          ~836 Milyon TL.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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