Borsada BİST kodu "GIPTA" olan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Gıpta Ofis Yıldız Pazar'da işlem görecek. Gıpta Ofis halka arzı 32 milyon lot sermaye artırımı ile çıkacak. 10,000'den fazla kırtasiye satış noktası bulunan ve 20'den fazla ülkede distribütörleri ile işbirliği yaparak uluslararası arenada faaliyet gösteren Gıpta Ofis 40 milyon lotluk payı yatırımcılara eşit dağıtacak. İşte 2023 Gıpta Ofis halka arz tarihleri ve fiyatına dair merak edilenler...