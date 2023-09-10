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        Haberler Ekonomi Borsa Gıpta halka arz sonuçları açıklandı mı? Gıpta Halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Gıpta halka arz sonuçları açıklandı mı? Gıpta Halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verdi?

        Gıpta halka arz sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. 6-7-8 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilen Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada gözler "Gıpta halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte Gıpta halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:13
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        • 1

          Gıpta Ofis halka arz sonuçları bekleniyor. 20,90 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Talep toplama sürecinin geride kalmasının ardından yatırımcılar Gıpta Ofis'in borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak halka arz sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Gıpta halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          GIPTA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Gıpta, halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.

          Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından önümüzdeki günlerde borsada işleme başlaması bekleniyor.

        • 4

          GIPTA OFİS KAÇ LOT VERİYOR?

          836 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan #GIPTA, toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapmayı hedefliyor. 20,90 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü.

        • 5

          GIPTA OFİS HALKA ARZ EŞİT Mİ DAĞITILACAK?

          Hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklanan Gıpta Ofis halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

          Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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