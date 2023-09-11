Gıpta halka arz sonuçları açıklandı! Gıpta Halka arz ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verdi?
Gıpta halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. 6-7-8 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilen Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada gözler "Gıpta halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte Gıpta halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...
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Gıpta Ofis halka arz sonuçları bekleniyor. 20,90 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Talep toplama sürecinin geride kalmasının ardından yatırımcılar Gıpta Ofis'in borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...
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GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Gıpta Ofis halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. Gıpta Ofis halka arza 3.570.921 yatırımcı katıldı. Talebi geçerli olan yatırımcı sayısı ise 3.364.933 oldu.
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GIPTA OFİS KAÇ LOT VERİYOR?
836 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan #GIPTA, toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapmayı hedefledi. 20,90 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Bireysel yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtıldı.
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GIPTA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Gıpta, halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.
Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla önümüzdeki günlerde borsada işleme başlaması bekleniyor.
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GIPTA OFİS HALKA ARZ EŞİT Mİ DAĞITILACAK?
Hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklanan Gıpta Ofis halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.