Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Gipsy Kings, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri

        Gipsy Kings, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

        Dünyaca ünlü Katalan rumba, flamenko ve salsa grubu Gipsy Kings, İstanbul'da konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Piu Entertainment 10'uncu Yıl Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de 'Gipsy Kings by Andre Reyes' adıyla sahne alan grup, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona', 'No Volvere', 'Bem Bem', 'Maria', 'Volare' ve 'Un Amor' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Kurucu üyelerden gitarist ve vokalist Andre Reyes'e gitarda Thomas Reyes, Kakou Reyes ve Mario Reyes, basgitarda Danny Marta, klavyede Fred Breton ve perküsyonda Guilherme Alves ile Joseph Cortes eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, alkışlar eşliğinde son buldu.

        REKLAM

        Fotoğraflar: AA

        Gipsy Kings, İstanbul'da
        Gipsy Kings, İstanbul'da
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gipsy Kings

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Habertürk Anasayfa