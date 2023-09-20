Gipsy Kings, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Piu Entertainment 10'uncu Yıl Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de 'Gipsy Kings by Andre Reyes' adıyla sahne alan grup, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona', 'No Volvere', 'Bem Bem', 'Maria', 'Volare' ve 'Un Amor' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kurucu üyelerden gitarist ve vokalist Andre Reyes'e gitarda Thomas Reyes, Kakou Reyes ve Mario Reyes, basgitarda Danny Marta, klavyede Fred Breton ve perküsyonda Guilherme Alves ile Joseph Cortes eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, alkışlar eşliğinde son buldu.