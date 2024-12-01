Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ta ne yaptı?

2.4 MİLYON EURO TAZMİNAT

Beşiktaş, yollarını ayırdığı Giovanni van Bronckhorst'a önemli bir miktarda tazminat ödeyecek. Siyah-beyazlılarla yıllık 1,3 milyon Euro maaş karşılığında sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adama kontrat fesih bedeli olarak yaklaşık 2,4 milyon Euro (88 milyon lira) verilecek.