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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ta ne yaptı? - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ta ne yaptı?

        Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 178 gün görevde kalabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:45
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        • 1

          Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Giovanni van Bronckhorst'un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz uyum sağlayacağını düşünüyorum." diyerek göreve getirdiği ve 5 Haziran'da 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 49 yaşındaki teknik adam ile 178 gün sonra yollar ayrıldı.

        • 2

          Bu sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise beklenen performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

        • 3

          SÜPER LİG'DE 13 PUAN GERİDE KALDI

          Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta hanesine 21 puan yazdırabildi. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. "Kara Kartal", ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 21 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

        • 4

          AVRUPA'DA DA KAYIP

          Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de Van Bronckhorst ile istediği performansı sergileyemedi. Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek organizasyonda ilk kez oynanan lig etabında mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun geride kalan 5 haftasında 2 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        • 5

          Hollandalı teknik adam yönetiminde Avrupa Ligi'nde 7 maç oynayan Beşiktaş, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. "Kara Kartal", bu karşılaşmalarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

        • 6

          2.4 MİLYON EURO TAZMİNAT

          Beşiktaş, yollarını ayırdığı Giovanni van Bronckhorst'a önemli bir miktarda tazminat ödeyecek. Siyah-beyazlılarla yıllık 1,3 milyon Euro maaş karşılığında sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adama kontrat fesih bedeli olarak yaklaşık 2,4 milyon Euro (88 milyon lira) verilecek.

        • 7

          EN GÜÇLÜ ADAY SERGEN YALÇIN

          Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un yerine en güçlü aday olarak Sergen Yalçın'ın ismi ön plana çıkıyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula kadar başkanlığı sürdürecek Hüseyin Yücel'in siyah-beyazlı futbol takımını Yalçın'a emanet etmesi bekleniyor.

        • 8

          Sergen Yalçın, efsane futbolcuları arasında kabul edildiği Beşiktaş'ın 2020-2021 yıllarında da teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Siyah-beyazlılar, Yalçın yönetiminde lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

        • 9

          5 YILDA 9 TEKNİK DİREKTÖR

          Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk dönemin ardından teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2019 yıllarında Güneş yönetiminde Süper Lig'de 2 şampiyonluk elde ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Deneyimli teknik adam ile 2019'da yolların ayrılmasının ardından ise Beşiktaş'ta 9 teknik adam çalıştı.

        • 10

          Bu süreçte sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Van Bronckhorst görev aldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde sadece Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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