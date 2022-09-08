A Grubu'nda İtalya'nın Napoli takımı konuk ettiği Liverpool'u 5 ve 47. dakikalarda Piotr Zielinski, 31. dakikada Zambo Anguissa ve 44. dakikada Giovanni Simeone'nin golleriyle 4-1 yendi. İngiliz ekibinin tek golü 49. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

13 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nin amblemini dövme yaptıran ve babası Diego Simeone ile annesi tarafından azarlanan golcü onlara gol attığında öpeceğine söz verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Liverpool'a golünü atan Simeone golden sonra dövmesini öptü ve duygusal anlar yaşadı.

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan yıldız golcü "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her zaman hayalimdi ve sonunda buradayım. Dövmeyi öpmek zorundaydım çünkü burada olmak, gol atmak ve dövmeyi öpmek hayalimdi. Her zaman bu ânı hayal ettim. Burada olmak için çok uğraştım ve sonunda başardım" ifadelerini kullandı.