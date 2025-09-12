Giorgio Armani'nin vasiyeti

4 Eylül'de hayatını kaybeden İtalyan modasının efsane ismi Giorgio Armani'nin şirketinin geleceğine dair detaylar belli oldu. İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre; ünlü modacının vasiyeti doğrultusunda Giorgio Armani Vakfı, şirketin tamamının sahibi olacak.

Vasiyete göre vakıf; yürürlüğe girdikten sonraki 18 ay içinde şirket hisselerinin yüzde 15’ini satmak zorunda olacak. Bu satışta bazı küresel lüks devlerine öncelik tanınacak.

Giorgio Armani ayrıca, ileride gerçekleşebilecek yeni hisse satışlarında şirketin ticari bağlantıları bulunan diğer moda ve lüks markalarının da değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

Giorgio Armani’nin kız kardeşi Rosanna Armani, yeğenleri ve diğer aile bireyleri de şirketin sermayesinden pay alacak. Ünlü modacının sağ kolu Pantaleo Dall’Orco’ya ise yüzde 30 hisse ve yüzde 40 oy hakkı bırakılacak. Şirketin gelecekteki yönetiminde vakfın belirleyici rol üstleneceği kaydedildi.

Şirket, 2024'te 2,3 milyar Euro gelir elde ederek istikrarlı bir performans sergilese de, sektör genelindeki durgunluk nedeniyle kârlılığında düşüş yaşandı.