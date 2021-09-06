Gine'de ordu yönetime el koydu, Cumhurbaşkanı Alpha Conde ev hapsinde

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Batı Afrika ülkesi Gine'de ordu yönetime el koydu. 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin ev hapsinde olduğu açıklandı.

Askerî yönetim tüm valileri görevden aldı ve onların yerlerine komutanları atadı.

Ülkede ayrıca süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tüm sınırlar bir haftalığına kapatıldı.

Kendilerini Ulusal Uzlaşma ve Kalkınma Komitesi olarak tanımlayan darbeci askerler, anayasanın askıya alındığını, daha kapsayıcı bir yeni anayasa için istişarelerin gerçekleşeceğini belirtti.

Özel Kuvvetler Komutanı Albay Mamady Doumbouya, yapılan yolsuzluklara ve kötü yönetime son vermek için harekete geçtiklerini söyledi.

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Darbe yaptığını duyuran askerler, ülkedeki yolsuzluğu ve yoksulluğu gerekçe gösterdi.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, davetli olup toplantıya katılmayan herkesin "isyancı" olarak görüleceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği ise Gine'deki darbeyi kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği, 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

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Alpha Conde'nin üçüncü dönemde aday olması ülkede tartışma yaratmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.

"Dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler" ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır" ifadesi kullanıldı.

2011'de darbe girişimi

Doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Gine, yıllar süren iç kargaşa ve yönetim boşluğu nedeniyle dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede 2. dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.