Gine'de muhalefet Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı birleşiyor

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 11 aday, Conde'nin 3'üncü kez seçilmesinin önüne geçmek için Alternatif Adaylar Kolektifini (CCA) oluşturdu.
Muhalefetteki PACT partisinin cumhurbaşkanı adayı Makale Traore, kolektif sayesinde taleplerini iktidara tek bir ses altında duyurmayı hedeflediklerini söyledi.
Traore, şimdilik tek isteklerinin destekçilerinin ve sempatizanlarının seçmen kartlarını alması olduğunu dile getirdi.
- Daha önce de eylem çağrısı yapılmıştı
Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinden (FNDC) Abdurahman Sanoh, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olan Conde'ye karşı, başkent Konakri ve çevresinde barışçıl gösteri çağrısında bulunmuştu.
Yaklaşık 5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Konakri'de 30, diğer şehirlerde ise 50'den fazla kişinin toplanması yasak.
İnsan hakları uzmanları, Cumhurbaşkanı Conde'yi Kovid-19 bahanesiyle protestoları engellemekle suçluyor.
- 3'üncü dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti
Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.
Birçok muhalif parti ve hareket, FNDC ile hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.
Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.
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