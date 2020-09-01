Gine'de iktidar partisi, 18 Ekim'de yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı Conde'yi resmen aday gösterdi

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RPG'den yapılan açıklamada, partinin cumhurbaşkanı adayının Conde olduğu duyuruldu.

RPG, Conde'yi 6 Ağustos'ta partinin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş ancak Conde bu teklif karşısında sessiz kalmıştı.

- 3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'yle (FNDC) hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekim ayından bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.