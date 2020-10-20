Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Gine'de cumhurbaşkanı adayının, oy sayımı bitmeden zafer ilanı tepki topladı

Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimleri sonrası mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo'nun oy sayımı devam ederken zafer ilan etmesine Conde'nin partisi ve Bağımsız Seçim Komisyonundan tepki geldi.

20.10.2020 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Gine'de cumhurbaşkanı adayının, oy sayımı bitmeden zafer ilanı tepki topladı
AA

Conde'nin partisi Halkın Yürüyüşü Partisinden (RPG) yapılan açıklamada, oy sayım sürecinin hala devam ettiği hatırlatılarak, Diallo'nun açıklamalarının cumhuriyet ve demokrasiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Diallo'nun açıklamalarının "sorumsuzca ve tehlikeli" olduğuna işaret edilerek, RFG taraftarlarına da sükuneti koruma çağrısında bulunuldu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada da Diallo'nun ifadelerinin hiçbir geçerliliğinin olmadığı belirtilerek, yasalar gereği bir kişinin ya da bir adayın kendini "kazanan" ilan edemeyeceği kaydedildi.

Sonuçların bu hafta sonuna kadar belli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Diallo'nun açıklaması sonrasında partisi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) genel merkezi önünde toplanan destekçilerine de polis biber gazıyla müdahale etti.

- Sayım bitmeden "zafer" ilan etmişti

Diallo, oy sayım merkezlerinden gelen sonuçlar üzerine "birinci turdan zaferle çıktığını" söylemişti.

Diallo'nun partisi UFDG de bu açıklamadan önce, oy sayım merkezlerinden gelen sonuçlarda Diallo'nun kazandığı görülürse, Bağımsız Seçim Komisyonu ya da Anayasa Mahkemesini beklemeden zafer ilan edileceklerini duyurulmuştu.

- İkinci tur 24 Kasım'da

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak seçilememişti.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oy oranına ulaşamayacağı tahmin edilirken, bu durumda ikinci tura Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore'nin de kalması bekleniyor.

Buna göre ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC),Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Koronaya iyi geliyor' iddiası kenti hareketlendirdi
'Koronaya iyi geliyor' iddiası kenti hareketlendirdi
Sürekli evde üstsüz dolaşması kızlarını kızdırdı
Sürekli evde üstsüz dolaşması kızlarını kızdırdı
Spor yaparken paylaştı...
Spor yaparken paylaştı...
Kilosu 18 lira... Bu ormana giren zengin oluyor
Kilosu 18 lira... Bu ormana giren zengin oluyor
Nijerya'daki
Nijerya'daki "polis şiddeti"ne karşı protesto eylemlerinde 15 kişi öldü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü
Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı - GAZİANTEP
Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı - GAZİANTEP
Geleneksel okçuluğa katkı için üniversitedeki atölyesinde eski usulle yay üretiyor
Geleneksel okçuluğa katkı için üniversitedeki atölyesinde eski usulle yay üretiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X