Gine Bissau'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, salgın nedeniyle mart sonunda ilan edilen sağlık acil durumunun, 25 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ülkede 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığını bildiren Embalo, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere azami dikkat edilmesi konusunda halka çağrıda bulundu.

1,8 milyon nüfuslu ülkede, 1556 kişi Kovid-19'a yakalandı. 191 kişinin iyileştiği ülkede, 19 kişi hayatını kaybetti. 1346 aktif vakanın tedavisine devam ediliyor.