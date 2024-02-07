Gina Carano bir dijital programa dava açtı

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Kariyerine bir dövüş sanatçısı olarak başlayan ve daha sonra birçok filmde rol alan ABD'li Gina Carano, 'Hızlı ve Öfkeli 6', 'Hızlı ve Öfkeli: Kapatma' ve 'Deadpool' gibi filmlerle şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI Dijital bir platformda yayınlanan 'The Mandalorian' adlı dizide 'Cara Dune' karakterini canlandıran Gina Carano; 2021'de sosyal medya hesabından yapmış olduğu, "ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzer" benzetmesi yapınca kadrodan çıkarılmıştı. 'The Mandalorian'ın yapım şirketi, paylaşımların yapıldığı aynı gün konuya ilişkin; “Gina Carano’nun Lucas Film’ ile herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur” ifadelerini kullanmıştı. REKLAM

GIANA CARON'A DAVA AÇTI Gina Carano'a dijital bir programa ve yapım şirketine karşı harekete geçti. Carano, haksız yere diziden çıkarıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı için şirketlere dava açtı.

ELON MUSK YANINDA Elon Musk, daha önce X platformunda ayrımcılığa uğrayan herkesin yanında olacağına ve tüm masrafları karşılayacağının sözünü vermişti. Ancak Gina Carano'nun konu olan paylaşımı X'ten değil başka bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olması kafa karıştırdı. X'in operasyon lideri Joe Benarroch, X'in "ifade özgürlüğüne olan" hassasiyetini yineleyerek oyuncunun yanında olacaklarına dair açıklama da yaptı. Fotoğraflar: AP, Shutterstock