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        Haberler Dünyadan Gina Carano bir dijital programa dava açtı

        Gina Carano bir dijital programa dava açtı

        Ünlü oyuncu Gina Carano, 2021'de sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımdan dolayı 'The Mandalorian' dizisinden çıkarılmıştı. Carano, dizinin yapım ekibine dava açtı. X'in sahibi Elon Musk ise davanın masraflarını üstlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:22
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        Gina Carano dava açtı
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        Kariyerine bir dövüş sanatçısı olarak başlayan ve daha sonra birçok filmde rol alan ABD'li Gina Carano, 'Hızlı ve Öfkeli 6', 'Hızlı ve Öfkeli: Kapatma' ve 'Deadpool' gibi filmlerle şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

        DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

        Dijital bir platformda yayınlanan 'The Mandalorian' adlı dizide 'Cara Dune' karakterini canlandıran Gina Carano; 2021'de sosyal medya hesabından yapmış olduğu, "ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzer" benzetmesi yapınca kadrodan çıkarılmıştı.

        'The Mandalorian'ın yapım şirketi, paylaşımların yapıldığı aynı gün konuya ilişkin; “Gina Carano’nun Lucas Film’ ile herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

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        GIANA CARON'A DAVA AÇTI

        Gina Carano'a dijital bir programa ve yapım şirketine karşı harekete geçti. Carano, haksız yere diziden çıkarıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı için şirketlere dava açtı.

        ELON MUSK YANINDA

        Elon Musk, daha önce X platformunda ayrımcılığa uğrayan herkesin yanında olacağına ve tüm masrafları karşılayacağının sözünü vermişti. Ancak Gina Carano'nun konu olan paylaşımı X'ten değil başka bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olması kafa karıştırdı. X'in operasyon lideri Joe Benarroch, X'in "ifade özgürlüğüne olan" hassasiyetini yineleyerek oyuncunun yanında olacaklarına dair açıklama da yaptı.

        Fotoğraflar: AP, Shutterstock

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        #Gina Carano
        #Elon Musk

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