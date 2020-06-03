Gimnasia Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor.

Arjantin Süper Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.