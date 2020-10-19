Gilead: Türkiye’ye haziran ayından itibaren partiler halinde "Remdesivir" bağışı yapıldı

AA

Gilead Sciences Türkiye'den son günlerde basında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için Gilead’ın geliştirdiği etkililiği kanıtlanmış ve onaylanmış ilk ve tek antiviral olan Remdesivir'in Türkiye tedarikine ilişkin yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Remdesivir, Kovid‐19 tedavisi için Avrupa Birliği (EMA),Japonya, Kanada, Avustralya, Tayvan, Singapur, BAE ve Hindistan gibi birçok ülkede ruhsatlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından acil kullanım izni aldı. Türkiye’de ise henüz Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmadı ve ticari olarak kullanıma sunulmadı.

Gilead'in, Kovid-19'un dünyaya getirdiği bu önemli yükü hafifletmek için Remdesivir'e hızlı ve yaygın erişim sağlamak amacıyla küresel sağlık otoriteleriyle birlikte çalıştığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sorumluluğumuzun bilinciyle ve Remdesivir'i tüm dünyaya erişilebilir kılmak için tüm gücümüzle çalıştık. Bu kapsamda; nisan ayında klinik çalışmalar, insani amaçla ilaca erken erişim, genişletilmiş erişim programları ve düzenleyici onaylarını takiben ilaç sağlamak amacıyla mevcut Remdesivir tedarikimizin tamamını (1.5M flakon) Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyaya bedelsiz olarak bağışlamayı taahhüt ettik. Çabalarımız sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kontrolünde dağıtılmak ve kullanılmak üzere Remdesivir bedelsiz olarak sağlanmıştır. Ülkemize Remdesivir tedariki haziran ayından itibaren partiler halinde gerçekleştirilmiştir. Ekim ayı içinde gerçekleşecek olan son parti Remdesivir bağışımız ile birlikte bağış sürecimiz tamamlanacaktır. Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 3 bin hastanın tedavisini karşılayacak miktarda Remdesivir bağışı yapılmıştır."

Remdesivir tedarikinin devamlılığının sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği ve Bakanlığın nihai kararının beklendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye’de Remdesivir'e erişim talebi yalnızca hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na Yurtdışı İlaç Temini Prosedürü kapsamında yapılabilmektedir. Kullanıma uygunluk kriterleri Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanmıştır. Ürünün tedariki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü deposu (Ankara) tarafından talep yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne sağlanmaktadır. Gilead, Türkiye'de yaşayan herkesin yararına olacak şekilde, ilgili makamlara Remdesivir'in klinik çalışmalarının sonuçları hakkında en güncel bilgileri sağlamakta, ülkemize Remdesivir tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. "