Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışta bulundu
Filistin asıllı model kardeşler Gigi ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı
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Filistin asılı ünlü model kardeşler Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'deki insani yardım çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulundu.
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Bağışın pay edileceği yardım kuruluşları şöyle; HEAL Filistin, Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), World Central Kitchen (WCK) ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA).
Bu kuruluşlar, savaştan etkilenen Filistinlilere gıda, tıbbi bakım, psikolojik hizmetler ve yerinden edilmiş ailelere destek dâhil olmak üzere temel yardım sağlıyor.
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Filistinli çocukları korumaya odaklanan HEAL Filistin, sosyal medya hesabı üzerinden; "Filistin'i iyileştirmek için cömertçe bağış yapan Bella Hadid ile Gigi Hadid'e, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.
Fotoğraflar: Shutterstock
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