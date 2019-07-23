23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin en gözde top modellerinden Gigi Hadid, Variety dergisine konuk oldu. Kariyer hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki güzel, "Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Kendim hakkında da çok şey öğrendim" dedi.
İşte Hadid'in açıklamalarından satırbaşları: Kariyerimle ilgili verdiğim en büyük karar, doğru menajeri bulmak... 17 yaşında genç bir model olarak başladığımda, ajansıma gidip “Bu kişi benim için çalışmıyor. Benim daha yol gösterici ve vizyonu olan birine ihtiyacım var” demek zorunda kalmıştım.
New York’a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı. Son karar her zaman benimdi ama süreci çok iyi öğrenmiştim. Kariyerimin başlangıcında, öncelikli olduğumu biliyordum. Bu nedenle burada olmalı ve kendimi kanıtlamam gerektiğinin bilincindeydim. Yıllarca “Evet” dedikten sonra, sanırım biraz yorulmuştum. Daha sonra yapılan programlarla planlı ilerlemeye başladım. Bu dönemde özellikle çiftliğimde vakit geçirip, dengemi sağladım.
Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı… Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor. İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz. İnsanlara nazik davranmaya çalıştım ama bu beni suiistimal etmelerine izin verdim anlamına gelmiyor.
Her zaman feministtim, çünkü annemin kendi hayatını kontrol altına fazlasıyla aldığını gördüm. Annemle babam boşanmış olsalar da bu durumun negatif yönlerini asla bana yaşatmadılar. Her zaman birbirlerini desteklediler bu da bana annemdeki gücü gösterdi. Genç yaştayken insanlar arasında bir köprü olmak istediğimi anladım. Böylece de feminist olmayı seçtim.
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