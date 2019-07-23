New York’a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı. Son karar her zaman benimdi ama süreci çok iyi öğrenmiştim. Kariyerimin başlangıcında, öncelikli olduğumu biliyordum. Bu nedenle burada olmalı ve kendimi kanıtlamam gerektiğinin bilincindeydim. Yıllarca “Evet” dedikten sonra, sanırım biraz yorulmuştum. Daha sonra yapılan programlarla planlı ilerlemeye başladım. Bu dönemde özellikle çiftliğimde vakit geçirip, dengemi sağladım.