Kariyerimle ilgili verdiğim en büyük karar, doğru menajeri bulmak... 17 yaşında genç bir model olarak başladığımda, ajansıma gidip, "Bu kişi benim için çalışmıyor. Benim daha yol gösterici ve vizyonu olan birine ihtiyacım var" demek zorunda kalmıştım.