"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ DAVRANDIM"

Zayn Malik, Alex Cooper ile birlikte katıldığı Call Her Daddy adlı podcast yayınında Yolanda Hadid ile yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuşmuştu. Yaşananları aile meselesi olarak tanımlayan Malik, "Bu konuda bence tam da olması gerektiği gibi davrandım. İnsanlar internet ortamında konuşuyorsa ben buna dahil olmam. Benim için en değerli şey zaman ve ben bunu kendimi savunmaya harcamak istemiyorum" dedi.