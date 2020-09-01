Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda şimdiye kadar hamilelik pozlarını neden paylaşmadığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.