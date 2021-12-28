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Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştı mı?

Geçtiğimiz ekim ayında olaylı bir şekilde ayrıldıkları basına yansıyan model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Kızları Khai ile birlikte New Jersey'de görülen ikilinin barıştığı ileri sürüldü

28.12.2021 - 17:59 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı. 

  • KIZLARI İÇİN Mİ BİR ARAYA GELDİLER?

    Ancak ikili cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Malik ve Hadid, bir yaşındaki kızları Khai ile birlikte New Jersey'de görüldü. Radar Online sitesinin Deuxmoi'ya dayandırarak ortaya attığı bu iddia, çiftin kızları için yeniden bir araya gelmiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

  • "İLİŞKİLERİNE SON BİR ŞANS VERMESİ İÇİN YALVARIYOR"

    Geçtiğimiz aylarda Zayn Malik'in Gigi Hadid ile yeniden bir araya gelmek için elinden geleni yaptığı konuşulmuştu. OK! Dergisi'nin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak ileri sürdüğüne göre; Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor.

    Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu iddia edilmişti.

  • "KARANLIK VE RAHATSIZ BİR ADAM"

    Dergiye konuşan modele yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor." demişti.

    Ancak Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında olduğu ileri sürülmüştü. Ünlü modelin annesi, Zayn Malik'in hem kızı hem de torunu Khai'den kesin olarak, koşulsuz bir şekile uzak durmasını istediği iddia edilmişti.

    Aynı kaynak, "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor." demişti.

  • "GERİ DÖN" ÇAĞRISI

    Ayrıca Zayn Malik'in İngiltere'deki ailesinin de şarkıcının artık ABD'den ayrılıp, ülkesine dönmesi gerektiğini düşündüğü ileri sürülmüştü.

    Malik'in zor bir dönemden geçtiğini düşünen ailesi, onun artık yanlarına gelmesini istediği iddia etmişti. Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar, "Trisha'nın tek istediği oğlu Zayn'ı korumak. Bütün istediği bu." diyerek, durumu özetlemişti.

    İŞİNE SON VERİLDİ

    Hadid ile ayrılığı çok konuşulan Zayn Malik'in, anlaşmalı olduğu ABD'li plak şirketinden kovulduğu da ortaya çıkmıştı.

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