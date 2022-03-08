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Gigi Hadid'den Ukrayna ve Filistin'e bağış: Ellerinizi çekin!

Gigi Hadid: Ukrayna ve Filistin'den elinizi çekin!

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, defilelerden elde edeceği geliri benzer savaş halini yaşayan Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. Hadid, "Masum hayatlar savaşın bedelini ödüyor, liderler değil. Ukrayna'dan elinizi çekin. Filistin'den elinizi çekin" mesajını yazdı.

08.03.2022 - 14:26 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasının en çok aranılan modellerinden olan Gigi Hadid, benzer savaş halini yaşayan Ukrayna ve Filistin için harekete geçti. 

  • Babası Filistin, annesi Hollandalı olan 26 yaşındaki model, defilelerden kazanacağı parayı savaştaki Ukrayna'nın yaralarını sarması ve Filistin'de süregelen çatışma ortamından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu.

  • Instagram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Gigi Hadid, "Moda ayı takviminde ben ve çalışma arkadaşlarım yeni moda koleksiyonlarını tarihin yıkıcı ve travmatik zamanlarında sergiliyoruz. İş planlarımıza çok fazla müdahale etme imkanımız yok, ama bir şey yapmak için 'yürümek' istiyoruz." diye yazdı.

  • "GÖZLERİMİZ İNSANLIĞIN ADALETİ İÇİN AÇIK OLMALI"

    "Arkadaşım Mica Arganaraz'ın izinden gidiyor ve Sonbahar 2022 defilelerinden elde edeceğim kazancımı savaştan mustarip olan Ukrayna kadar aynı deneyimi yaşayan Filistin'e de bağışlıyorum." ifadelerini kullanan Hadid, "Gözlerimiz ve kalplerimiz tüm insanlığın adaleti için açık olmalı." şeklinde açıklama yaptı.

  • "BİRBİRİMİZİ KARDEŞ OLARAK GÖRMELİYİZ"

    Ünlü model mesajını, "Siyasetin, ırkın ve dinin ötesinde hepimiz birbirimizi kardeş olarak görmeliyiz. Günün sonunda masum hayatlar savaşın bedelini ödüyor, liderler değil. Ukrayna'dan elinizi çekin. Filistin'den elinizi çekin. Barış... Barış... Barış..." sözleriyle bitirdi.

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