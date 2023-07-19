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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid, Cayman Adaları'nda uyuşturucudan gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Gigi Hadid gözaltına alındı

        Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na giden Gigi Hadid'in gözaltına alındığı ortaya çıktı. Cayman Adaları'ndaki Owen Roberts Uluslararası Havaalanı'nda Hadid ile McCarthy'nin bavulunda az miktarda uyuşturucu bulundu

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 10:10
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          Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na tatile giden Gigi Hadid'in başı derde girdi.

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          28 yaşındaki Gigi Hadid, uyuşturucuyla yakalandı.

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          Özel bir jetle seyahat eden Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy'nin bagajında gümrük görevlileri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı. O arama sırasında da Hadid ile McCarthy'nin bavullarında az miktarda uyuşturucu madde bulundu.

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          MAHKEMEDE SUÇLU BULUNDULAR

          Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve bin dolar para cezasına çarptırıldı. Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı.

          Top modelin sözcüsü Hadid'in ve arkadaşının bagajında bulunan uyuşturucunun tıbbi kullanımının yasal olduğunu açıkladı. Hadid, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda her şeyin iyi sonuçlandığını belirtti.

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          GIGI HADID'İN SÖZCÜSÜ: TIBBİ KULLANIMI YASAL

          Gigi Hadid'in sözcüsü, ünlü modelin New York'ta tıbbi ruhsatla yasal olarak satılan bir tür uyuşturucuyla yakalandığını açıkladı.

          Sözcü, bu tür uyuşturucunun Cayman Adaları'nda da 2017'den beri tıbbi kullanım nedeniyle yasal olduğunu belirtip ünlü model ve arkadaşının tatillerine sorunsuz şekilde devam ettiğini ekledi.

          Hadid bütün bu olanların ardından sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşıp her şeyin iyi sonuçlandığı notunu düştü.

          Fotoğraflar: AP, Instagram

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