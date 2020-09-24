Gigi Hadid anne oldu

Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.