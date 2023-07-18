GİGDER yabancıya satışı artırmak istiyor

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Geçen yıl uluslararası gayrimenkul yatırımcısına yaptığı satış ile Türkiye’de doğrudan ve dolaylı 10 milyar dolar yatırım sağlayan sektörün STK’sı GİGDER, son dönemde kan kaybeden yabancıya konut satışını masaya yatırma kararı aldı. Düzenli olarak GİGDEKS’i açıklayarak yabancıya konut satışının istatistiksel nabzını tutan, her ay yönetim kurulu toplantıları ile stratejisini güçlendiren GİGDER, ‘vatandaşlık’ ve ‘oturum’ programlarını detaylıca analiz etmek için Sapanca’da 20-21 Temmuz’da çalıştay organize edecek. 2025’te en az 25 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı yatırım hedefleyen GİGDER’in çalıştayına markalı konut sektörü, finans sektörü, oda, kurum ve kurul temcilcileri de katılacak. Çalıştayda Türkiye’ye daha fazla nasıl doğrudan yatırımın gelir sorusuna cevap aranacak.

Türkiye’nin dünya ihracatından yüzde 1,04 oranında pay aldığını hatırlatan hatırlatan GİGDER Başkanı Faruk Akbal, "Türkiye, merkez bankası verilerine göre ise geçen yıl 400 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatından yüzde 1,5 pay almıştı. Şimdi bu rakam yüzde 1’in altına indi. Oysa ki gayrimenkulde döviz bazında inanılmaz bir fırsat oluştu. TL bazında son dönemde hiç artmamış bir emlak potansiyelinden bahsediyoruz. Buna rağmen sadece bu sene ilk 6 ayda gerileme yüzde 45,5’e ulaştı. Sadece 19 bin adet satış gerçekleşti. Bunu toparlamamız, doğrudan yatırımı artırmamız gerekiyor. Bütün dünya bu yatırımcıları takip ediyor. Nitekim bu yatırımcılar sadece doğrudan yatırım yapmıyor, 2,5 ay ortalama yatırım yaptığı ülkede kalıyor. Evine eşya alıyor, marketten alışveriş yapıyor" dedi.