Gıdalar israfa değil iyiliğe

20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gönüllülük Federasyonu çok dikkat çekici bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Her gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) binlerce öğrenciye yemek hizmeti veriliyor. Fakat yemek yiyen öğrenci sayısı sabit olmadığı için belli bir miktarda yemek tüketilmiyor. İşte o kalan yemekler hem israfı önlemek hem de doğaya atık olarak dönmemesi için Ankara’nın çeşitli semtlerinde bulunan 600 kişiye, gönüllü öğrenciler tarafından dağıtılıyor. Yemekler soğuk zincirini kırmadan gıda güvenliği koşullarına en üst seviyede dikkat edilerek paketlenip ailelere teslim ediliyor. Yedi aydır gizli bir şekilde yürütülen projenin detaylarına Habertürk ekibi ulaştı.
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, bu proje Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yönlendirmesi ile hayata geçirildi. Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği (UDG) ve Gönüllülük Federasyonu'nda (TGF) aktif olarak çalışan 81 gönüllü öğrenci yemek dağıtım ağını başından sonuna kadar hem organize ediyor hem de dağıtımına bizzat katılıyor. KYK’da öğrencilerin yemeği akşam 22:30’da sona eriyor.
İşte bu saatten sonra gönüllüler hummalı bir çalışma içerisine giriyor. Kazanda kalan yemekler çevre dostu kaplara yurt çalışanları ve gönüllüler tarafından konuluyor. Ana yemeğin yanı sıra salata ve tatlılar da paketlenip en geç yarım saat içerisinde Ankara’nın daha önceden belirlenmiş semtlerinde bulunan ailelere ulaştırılıyor. Pilot il olarak başkent Ankara seçildi. Ancak Bakanlık ve Gönüllülük Federasyonu’nun amacı bu projeyi bütün Türkiye’ye yaymak...
"KOMŞUMUZ AÇKEN TOK YATAMAYIZ"
TGF Ar-Ge ve Proje Birim Sorumlusu Melike Şan: “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle harekete geçen bu proje ile birlikte hem pek çok kişinin gıda ihtiyacı karşılanmakta hem de yüzlerce kap yemek israf olmaktan kurtarılmaktadır. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu ile yola çıktık. TGF, ürün teslim ettiği bölgelerde bulunan ailelere gerekli hijyen, muhafaza ve lojistik koşullarını gözeterek iletmekte ve gönüllülükle projeyi yürütmektedir. Ankara’da uygulanacak olan projemizdeki üç ana grubu KYK yurtları; GSB ve Federasyon Gönüllüleri oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'YE YAYILMAK İSTİYORUZ"
Gönüllülük Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztamur: “Biz bu projenin saha ve koordinasyon aşamalarını üstlendik. Ankara’daki KYK yurtlarımızda öğrenim gören gönüllü öğrencilerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Şu an pilot uygulama aşamasındayız. Amacımız bu projenin özel kurumlar ve restoranları da içine katarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasını sağlamak. Projede diyetisyenler ve birçok uzman yer alıyor" diye konuştu.
GIDA MÜHENDİSLERİNDEN DESTEK
Projenin içerisinde gönüllü olarak yer alan diyetisyen Kevser Başoğlu ise “Projemiz tüm dünyanın en büyük sorunlarından biri olan besin israfına karşı bir farkındalık oluşturmak. Her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte birini çöpe atıyoruz. Çöpe giden gıdaların yalnızca dörtte biri ile dünyadaki ihtiyacı olan insanların tümünün doyurulabileceği tahmin ediliyor. Biz diyetisyenler olarak israfın önlenmesi için öncelikle üretim aşamasında bir takım önlemler alıyoruz” diye konuştu.
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