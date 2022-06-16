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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Baş Yatırım Stratejisti Murat Berk oluyor. Programda pandemi sonrası dünyada bir numaralı sorun haline gelen enflasyon ve enflasyona neden olan gıda, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışın nedenleri ve bundan sonra neler olacağı konuşuluyor. Merkez bankalarının enflasyona karşı aldığı aksiyon ve sonuçlarının irdelendiği Borsada Yatırım programında bu tavrın olası etkilerine yönelik tahminler de paylaşılıyor.

GIDAYI YUKARI TAŞIYAN ETMENLER

Berk, programda öncelikle gıda fiyatlarındaki artışın nedenleri ve bunun ekonomilere etkilerini yorumlarken Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarının gelişimindeki önemi ve beklentilerini de paylaşıyor. Programda gıda fiyatlarını yukarı taşıyor diğer nedenlerin yanı sıra nüfus ve çevresel faktörler de ele alınıyor. Hem üretim hem tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle önemli derecede artan ve ekonomileri tehdit etmeye başlayan emtialarına masaya yatırıldığı programda Berk, bu alanda arz ve talep soranları ile bundan sonraki muhtemel riskler üzerinde duruyor.

RESESYON MU STAGFLASYON MU?

Programda başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yükselen enflasyona karşı aldığı tutum ve faiz artırımı ile bilanço küçültme şeklinde özetlenecek enflasyona karşı savaşının zorlukları ve yan etkileri de dile getiriliyor. "Ufukta görünün resesyon mu stagflasyon mu?" sorusunun cevabı aranıyor.