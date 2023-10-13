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        Haberler Yaşam Gıda ürünlerindeki "Son kullanma tarihi" ile "Tavsiye edilen tüketim tarihi" arasındaki fark nedir?

        Gıda ürünlerindeki "Son kullanma tarihi" ile "Tavsiye edilen tüketim tarihi" arasındaki fark nedir?

        Market raflarında yer alan bütün ürünlerin üzerinde "Son kullanma tarihi" (SKT) ve "Tavsiye edilen tüketim tarihi" (TETT) yer alır. Genellikle çoğu insan bu iki tarih arasındaki önemli farkı bilmez ve en çok SKT dikkat eder. işte, SKT ve TETT arasındaki önemli fark.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:45
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        • 1

          SKT VE TETT ETİKETİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

          Son kullanma tarihi ile Tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle de tüketicilerin yüzde 72'si gıda henüz yenebilecek durumdayken çöpe atıyor.

        • 2

          Bu gibi bilinçsiz tüketim gıda israfının çoğalmasına neden olurken çevre kirliliğini de olumsuz yönde etkiliyor. Yalnızca 10 kişiden üçü TETT tarihinin ne işe yaradığını biliyor. Peki SKT ve TETT arasındaki fark nedir?

        • 3

          SON KULLANMA TARİHİ (SKT) NEDİR?

          Ürün ambalajların üzerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken "Son kullanma tarihi" bir gıdanın sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son ne zaman kullanılabileceğini açıklar. Bazen satın alınan ürün ile üzerinde gösterilen "Son kullanma tarihi" besinin içeriğinden dolayı aynı tarihle uyuşmaya bilir. Bu gibi durumlarda SKT geçmiş gıdaların üzerinde yer alan tarihten sonra tüketilmemesi ve satın alınmaması gerektiği tasiye edilir.

          Bu ürünlerden bazıları genellikle hassas yiyecekler olarak nitelendirilen et, süt, yumurta gibi gıdalardır. Üzerlerinde genellikle "Son Kullanma Tarihi" etiketi bulunur ancak "TETT" etiketi yer almaz. Peki hangi ürünlerde "TETT" etiketi yer alır?

        • 4

          TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ (TETT) NEDİR?

          Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine göre uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih "TETT"dir.

          Gösterilen "Tavsiye edilen tüketim tarihi"ne kadar ürün kendini muhafaza eder ve bozulmaz. Ancak ürün tarihi geçse bile hassas bir gıda olmadığı için bozulmaz sadece besin kalitesi düşer. Paketi açılmış bir ürün üzerinde "TETT" etiketi varsa ve uygun bir şekilde saklandıysa potansiyel raf ömrü geçse bile tüketilebilir haldedir.

        • 5

          Örnek olarak aldığınız bir tahıl ürünün üzerinde yazan "TETT" tarihini geçirmiş olsanız bile bu ürünün bozulduğu anlamına gelmez sadece besin değeri ve kalitesinin düştüğü anlamına gelir. Ancak SKT etiketi olan ürünler de yazan tarihler önemlidir. Hassas ürünler olduğu için "Son kullanma tairihi"nden sonra kullanılmamalıdır.

        • 6

          Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında "TETT" etiketi için "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ise uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi ifade etmektedir" açıklaması bulunur.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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