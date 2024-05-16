Gıda teknikeri kadın besicilik yapmaya başladı

Çiftlik için devletin projesiyle 250 bin lira hibe aldığını vurgulayan Atak, şöyle konuştu:

"İle De France cinsi koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Hayvanları çok severim ama bakımı bana göre değildi. Koyunlarım gelene kadar 'Ben yapamam.' diyordum ama şimdi her şeyleriyle ilgileniyorum. Onların doğum süreçlerine dahil oluyorum.