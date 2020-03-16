Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB aracılığında gerçekleşen ihraçla Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 75 milyon TL tutarında kaynak sağlandı.
2 yıl vadeli, 3 ayda bir dönemsel getiri ödemeli, değişken getirili olmak üzere nitelikli yatırımcılara yapılan ihraç, TSKB'nin de ikinci kira sertifikası ihracı oldu.
TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, 11 Mart tarihli ihraca ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:
"Aracılık ettiğimiz gıda sektöründeki ilk kira sertifikası ihracıyla müşterimiz Altınmarka Gıda'ya sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olduk. Herkesin daha çok Kahve Dünyası markası ile tanıdığı, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Altınmarka Gıda'yı sermaye piyasaları ile tanıştırmış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sermaye piyasalarına yeni şirketler kazandırma yönündeki çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz."
1992 yılında İstanbul'da Altınkılıç ailesi tarafından kurulmuş olan Altınmarka Grubu, kahve, kakao ve çikolata ürünleri üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteriyor.
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