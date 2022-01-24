Gıda sektörü enerji kesintisinden muafiyet istiyor

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Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, doğalgaz kesintisi nedeniyle gündeme gelen enerji krizinde, tüm gıda sektörüne muafiyet tanınması gerektiğini belirtti.

Gıda sektöründe kesintiden sadece et, et ürünleri, süt ve süt ürünleri sektörünü muaf tutulmuştu.

Gıda güvenliği açısından oluşacak risklere karşı alınan kararı olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, “BOTAŞ’ın attığı bu adımı olumlu ancak maalesef yetersiz buluyoruz” diye konuştu.

Akdağ, “Hayvansal ürünlerde bu risk ön görülebiliyorsa başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünlerine, ambalaj üretimi ve şartlandırılmış depolara da muafiyet sağlanmalı. Kesinti halinde gıda güvenliği riski doğar” dedi.

Doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının özellikle gıda sektöründefaaliyet gösteren kuruluşlar için çok ciddi kayıplar anlamına geleceğini vurgulayan MÜMSAD Başkanı Ebru Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

- Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır.

- Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi kesintilere tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır.

Akdağ, pandemi sürecinde gıda sektörü çalışmasına devam etmesine olanak sağlayan muafiyetler sayesinde rafların boş kalmamasını sağlayarak önemli bir sınavdan takdirle geçtiğini vurgulayarak, bugün de benzeri bir muafiyetle gıda güvencesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

GIDA VE İÇECEK SANAYİSİ UYARDI

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından yapılan basın açıklamasında ise doğalgaz ve elektrik kesintilerinin olası sonuçlarına dikkat çekildi.

Gıda üretiminin temel girdisinin enerji olduğu belirtilen açıklamada, yaşanacak kesintilerin ülke için büyük kayıplara neden olabileceğinin altı çizilirken “Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrasında elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesislerinde doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı duyurulmuştur. Bunun yanında elektrik kesintilerinin de gündemde olduğu bilinmektedir. Gıda ve içeceklerin güvenilir şekilde işlenmesi, ambalajlanması ve depolanması kesintisiz enerji akışını gerektirmektedir. Doğalgaz ve elektrikten sağlanan enerji tüm gıda ve içeceklerin üretiminde, kullanılan ham maddelerin ve üretilen ürünlerin uygun koşullarda saklanmasında kullanılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuldu