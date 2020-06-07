Gıda mühendislerinden "kirli eldiven" uyarısı

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplu yemek yapılan işletmelerde yeterli miktarda eldiven ve maske bulundurulması gerektiğini belirterek, "Bazı işletmelerde eldiven çok uzun süre kullanılmakta olup, kirlendikten sonra bile elde kalabilmektedir. Kirli bir eldiven kullanılmaya devam edilirse temiz yüzeyleri de enfekte eder." dedi.
Boyu, AA muhabirine, özellikle toplu yemek hazırlanan işletmelerde Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
İşletmelerin faaliyetlerinde, ilgili kamu kurumları tarafından ilan edilen kurallara tam olarak uyulması gerektiğini vurgulayan Boyu, bu kapsamda hijyen kuralları ve uygulamaları içeren bir protokol hazırlanması gerektiğini söyledi.
Özellikle bu tür gıda işletmelerinde eldiven kullanımının önemine dikkati çeken Boyu, "Toplu yemek yapılan işletmelerde yeterli miktarda eldiven ve maske temini sağlanmalıdır. Bazı işletmelerde eldiven çok uzun süre kullanılmakta olup, kirlendikten sonra bile elde kalabilmektedir. Kirli bir eldiven kullanılmaya devam edilirse temiz yüzeyleri de enfekte eder. Bu konularda titiz davranılmalıdır." diye konuştu.
"Eldiven takınca her türlü korunurum" algısının yanlış olduğunu ifade eden Boyu, şu değerlendirmede bulundu:
"Toplu yemek tüketimi yapılan alanlarda kullanılan tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi servis malzemeleri mutlaka yüksek sıcaklıkta bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. Servis yapan ve kirlileri toplayan personel maske, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemeler her kullanımdan sonra silinerek, uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır."
- "Mutfak personeline düzenli eğitim verilmeli"
Boyu, işletmelerde, ihtiyaç duyulan her noktaya dezenfektan konulmasının önem taşıdığını, gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde, mutfak alanında, hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanların bulundurulması gerektiğini dile getirdi.
Mutfakta çalışan personele hijyen uygulamalarına ilişkin düzenli eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:
"Mutfak personeli, istirahat, mola, lavabo sonrasında işe başlamadan mutlaka sabunla ellerini yıkamalı. Aynı şekilde, saçlarla, kirli yüzeyle ya da çiğ gıdayla temastan sonra ellerin düzenli olarak sabunlu suyla yıkanması ya da dezenfekte edilmesi sağlanmalı. Bunlar, Kovid-19'un bulaşmaması açısından son derece önemli."
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