Gıda krizine karşı Ukrayna'nın gemilerini AB ve NATO mu koruyacak?

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Odessa'da tahıl gemilerini 'koruyucu koridor' oluşturulması konusunu görüştüğünü söyledi.
Landsbergis ayrıca NATO ülkeleri ile beraber tahıla bağımlı Mısır gibi ülkelerden oluşan 'istekli bir koalisyon'un da korumayı desteklemek ve yaygın gıda kıtlığını önlemek için askeri kaynaklar tahsis etmeye istekli olabileceğini söyledi.
İngiliz The Times'ın haberine göre, ürünleri taşıyan yük gemilerini korumadan önce, müttefik donanmaların güneydeki Rus madenlerinin etrafındaki alanı temizlemesi amaçlanıyor. Ardından Rusya'nın koridoru sabote etme girişimlerini caydırmak için uzun menzilli füzelerin de konuşlandırılabileceği belirtiliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, savaş devam ederken büyük miktarlarda tahıl ve gıdanın depolarda kalmasıyla yaklaşan küresel gıda krizini hızlandırdı.
Ukrayna ve Rusya birlikte dünyadaki buğday ve arpanın üçte birini ve ayçiçek yağının yarısını ihraç ederken, Rusya en büyük gübre tedarikçisi konumunda.
Kremlin, Ukrayna limanlarını engellemekle suçlanıyor ve uygun fiyatlı temel gıda maddelerinin kesintiye uğraması ile özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki ülkelerde gıda kıtlığı ve siyasi huzursuzluğun artmasından endişe ediliyor.
DANİMARKA'DAN GEMİSAVAR FÜZESİ SÖZÜ
Danimarka, Ukrayna'nın atış menzilini genişletmek ve tahıl ihraç eden yük gemilerini savunmak için Pazartesi günü ABD ile ortak gerçekleştirdiği duyuruda Ukrayna'ya bir grup Harpoon gemisavar füzesi sözü verdi.
Ukrayna hava savunması, gemisavar füzeleri ve daha uzun menzilli roketler arıyor, ancak şimdiye kadar yardımların çoğu Javelin tanksavar silahları ve topçu gibi kısa menzilli sistemlerde yapıldı.
Landsbergis, Rusları Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engelleyerek 'dünyanın savunmasız ülkelerini rehin tutmakla' suçladı ve daha az miktarda tahılı demiryolu ve karayolu ağları aracılığıyla yurtdışına taşımanın talebi karşılamayacağı konusunda uyarıda bulundu.
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