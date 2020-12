Gıda israfı ile mücadele edecek

HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde ülkemizde gıda kayıplarını ve gıda israfını azaltma amacıyla “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyası başlattı.

Finansal teknoloji grubu Multinet Up da, hizmet verdiği kurumsal müşterileri, üye iş yerleri, iş ortakları ve ekosistemindeki on binlerce paydaşı ile kampanyaya destek vereceğine ve gıda israfına karşı sorumlu davranacağına dair taahhütte bulundu. Multinet Up ayrıca grup bünyesinde yer alan 2 milyona yakın kart sahibini israfı önlemeye davet edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, "Bugün birçok ülke gıda kayıpları ve israf, açlık ve yetersiz beslenme gibi küresel çapta sorunlarla mücadele ediyor. Ülkemizde her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu boyutlardaki bir israf herkesi harekete geçirmeli. İhtiyacımız ve tüketeceğimiz kadar ürün satın alarak, planlı alışveriş yaparak gıda israfının önüne geçebiliriz. Ekosistemimizdeki 200 bin kurumla ve 2 milyona yakın kart kullanıcımızla birlikte yer alacağımız bu mücadelenin sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Hayata geçirilen kampanya kapsamında ayrıca, “Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlandı. Plan ile hem gıda işletmelerinde gıda kaybı ve israfını azaltılması hem de ekonomik kazanç sağlanması hedefleniyor.