Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.079,75 %-0,09
        DOLAR 28,9165 %-0,09
        EURO 31,3641 %-0,02
        ALTIN 1.889,14 %0,24
        FAİZ 38,59 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 22,81 %0,06
        BITCOIN 41.669,00 %-0,87
        GBP/TRY 36,5389 %-0,08
        EUR/USD 1,0840 %0,06
        BRENT 78,79 %0,97
        ÇEYREK ALTIN 3.088,54 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gıda ihracatı 11 milyar doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Gıda ihracatı 11 milyar doları aştı

        Temel gıda ürünleri ihracatı yılın ilk 11 ayı sonunda yüzde 9,1 artarak 11,3 milyar dolara yükseldi. Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen iki ülke Irak ve ABD oldu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ürün grupları ise bisküvi-pasta, buğday unu ve bitkisel yağlar olarak verilere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gıda ihracatı yüzde 9 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün yılın ilk 11 ayı sonunda ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 artarak 11.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen iki ülke Irak ve ABD olurken, Kasım ayı ihracatında İran’ın payının yüzde 12’nin üzerine yükseldiği gözlemlendi.

        11 ay sonunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ürün grupları bisküvi-pasta, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu.

        Sektörün bu yıl 100’den fazla ülke ve serbest bölgede ihracat artışı sağladığına dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet "Ocak-Kasım arası dönemde en büyük 10 ihracat pazarımızdan sadece Irak, Suriye ve Libya'da gelirlerimiz geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. Gelişmiş ülkelerin faiz artışlarıyla tüketici harcamalarını yavaşlatmaya çalıştığı, hiperenflasyon sorunuyla boğuşan az gelişmiş ülkelerde ise temel gıda alışverişlerinde sıkıntılar yaşandığı bir dönemde bizim ürünlerimize olan talep azalmadı. Ortadoğu’da yaşanan belirsizliğin sürmesi, petrol ve gıda fiyatlarını daha da artırabilir. Dünyadaki negatif gelişmelere karşın; ürün kalitemizin ihracatımızı, üretim gücümüzün ise yurttaşlarımızı korumaya yeteceğine inanıyoruz" dedi.

        'KÜRESEL GIDA FİYATLARI 30 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'

        Bu yıl küresel gıda fiyatlarında gözlemlenen düşüşten en fazla etkilenen ürün gruplarından birinin ayçiçek yağı olduğunu belirten Tiryakioğlu, fiyatlardaki bu gerilemenin yurtiçi tüketime de olumlu yansıdığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl Ukrayna-Rusya savaşının başladığı dönemde, Karadeniz’in bölgesel ticaretinde yaşanan belirsizlik, ayçiçek yağının kg ihracat fiyatlarını 2 doların üzerine çıkarmıştı. Şu sıralar fiyatlar 1,2 dolara kadar inmiş durumda ve savaştan önceki ayların da gerisine düşmüş görünüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hesaplaması; ayçiçek yağı dışındaki ürünleri de içeren Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi’ndeki düşüşü yüzde 20’nin üzerinde gösteriyor. FAO’ya göre bu veriler son 30 ayın en düşük seviyeleri durumunda" bilgilerini verdi.

        'ARTAN ŞEKER PANCARI EKİMİNİN OLUMLU SONUÇLARI OLACAK'

        Türkiye’nin uluslararası gıda ticaretinde üst sıralarda gelen bisküvi-pasta, şeker ve kakaolu mamuller alanında ihracat birim fiyatlarındaki artışın yüzde 10 ve 30 arasında değiştiğini belirten Tiryakioğlu, "Küresel şeker fiyatları son 12 yılın zirvesinde seyrettiğinden maliyetlerimiz çok yükseldi. Bunun da etkisiyle ihracat fiyatlarımız kakaolu mamullerde yüzde 14, bisküvi-pastada yüzde 11, şeker ve şeker mamullerinde yüzde 31 civarında arttı. Dünyanın en büyük üreticilerinden Tayland’ın şeker ihracatına getirdiği kısıtlamaların fiyatları daha da etkilemesini bekliyoruz. Öte yandan, TÜİK verilerine göre bu yıl ülkemizde yüksek oranda şeker pancarı ekimi gerçekleşti. Bu alandaki farkındalığın olumlu sonuçlarını, gelecek yıl hep birlikte yaşayacağız. Ülkemizde üretilen bisküvi-pasta, şeker ve kakaolu mamullerimizi, Türkiye Gıda İhracatçıları markamızla tüm dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Habertürk Anasayfa