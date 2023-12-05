Gıda ihracatı 11 milyar doları aştı

REKLAM advertisement1

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün yılın ilk 11 ayı sonunda ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 artarak 11.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen iki ülke Irak ve ABD olurken, Kasım ayı ihracatında İran’ın payının yüzde 12’nin üzerine yükseldiği gözlemlendi.

11 ay sonunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ürün grupları bisküvi-pasta, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu.

Sektörün bu yıl 100’den fazla ülke ve serbest bölgede ihracat artışı sağladığına dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet "Ocak-Kasım arası dönemde en büyük 10 ihracat pazarımızdan sadece Irak, Suriye ve Libya'da gelirlerimiz geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. Gelişmiş ülkelerin faiz artışlarıyla tüketici harcamalarını yavaşlatmaya çalıştığı, hiperenflasyon sorunuyla boğuşan az gelişmiş ülkelerde ise temel gıda alışverişlerinde sıkıntılar yaşandığı bir dönemde bizim ürünlerimize olan talep azalmadı. Ortadoğu’da yaşanan belirsizliğin sürmesi, petrol ve gıda fiyatlarını daha da artırabilir. Dünyadaki negatif gelişmelere karşın; ürün kalitemizin ihracatımızı, üretim gücümüzün ise yurttaşlarımızı korumaya yeteceğine inanıyoruz" dedi.

'KÜRESEL GIDA FİYATLARI 30 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'

Bu yıl küresel gıda fiyatlarında gözlemlenen düşüşten en fazla etkilenen ürün gruplarından birinin ayçiçek yağı olduğunu belirten Tiryakioğlu, fiyatlardaki bu gerilemenin yurtiçi tüketime de olumlu yansıdığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl Ukrayna-Rusya savaşının başladığı dönemde, Karadeniz’in bölgesel ticaretinde yaşanan belirsizlik, ayçiçek yağının kg ihracat fiyatlarını 2 doların üzerine çıkarmıştı. Şu sıralar fiyatlar 1,2 dolara kadar inmiş durumda ve savaştan önceki ayların da gerisine düşmüş görünüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hesaplaması; ayçiçek yağı dışındaki ürünleri de içeren Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi’ndeki düşüşü yüzde 20’nin üzerinde gösteriyor. FAO’ya göre bu veriler son 30 ayın en düşük seviyeleri durumunda" bilgilerini verdi.

'ARTAN ŞEKER PANCARI EKİMİNİN OLUMLU SONUÇLARI OLACAK'

Türkiye’nin uluslararası gıda ticaretinde üst sıralarda gelen bisküvi-pasta, şeker ve kakaolu mamuller alanında ihracat birim fiyatlarındaki artışın yüzde 10 ve 30 arasında değiştiğini belirten Tiryakioğlu, "Küresel şeker fiyatları son 12 yılın zirvesinde seyrettiğinden maliyetlerimiz çok yükseldi. Bunun da etkisiyle ihracat fiyatlarımız kakaolu mamullerde yüzde 14, bisküvi-pastada yüzde 11, şeker ve şeker mamullerinde yüzde 31 civarında arttı. Dünyanın en büyük üreticilerinden Tayland’ın şeker ihracatına getirdiği kısıtlamaların fiyatları daha da etkilemesini bekliyoruz. Öte yandan, TÜİK verilerine göre bu yıl ülkemizde yüksek oranda şeker pancarı ekimi gerçekleşti. Bu alandaki farkındalığın olumlu sonuçlarını, gelecek yıl hep birlikte yaşayacağız. Ülkemizde üretilen bisküvi-pasta, şeker ve kakaolu mamullerimizi, Türkiye Gıda İhracatçıları markamızla tüm dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.