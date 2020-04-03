Enflasyonda yüzde 0,57'lik aylık ve yüzde 11.58'lik yıllık artış beklentiler çerçevesinde görülse de başta et, meyve sebze, hastane hizmetleri olmak üzere fiyatı olağanüstü artan ürünler, bu ürünleri satanların fırsatçı davrandıklarını ortaya çıkarmasının yanı sıra enflasyonda önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de kötüleştiriyor. TÜİK rakamlarına göre global piyasalarda petrol fiyatlarındaki çöküşün benzine yansıması ve konaklama hizmetleri dışında fiyatı aşağı çekilen ürün hemen hemen yok gibi. Benzin fiyatında bu olağanüstü düşüş olmasa enflasyonu tabii ki çok daha yüksekte görecektik. Çünkü başta sivri biber olmak üzere tüm meyve ve sebze fiyatları ile et, ilaç, hastane fiyatları yetmiyormuş gibi eve kapandık diye evcil hayvanların yemleri bile yüzde 15 zam gördü.

Martta fiyatı en çok artan ürünler Ürün Artış (%) Sivri biber 45,37 Patates 30,39 Limon 25,59 Sarımsak 15,79 Ayva 12,31 Portakal 11,88 Kuru soğan 11,43 Bilgisayar ekipmanları 7,51 Kola 7,46 İlaçlar 6,85 Kivi 6,47 Elma 6,31 Tavuk eti 6,20 Soğuk çay 5,43 Kuzu eti 5,35 Margarin 5,18 Dana eti 4,92 Kuru fasulye 3,87 Diğer sağlık ürünleri 3,79 Meyve suyu 3,78

ASTRONOMİK ARTIŞLAR OLDU

Sivri biber fiyatı yüzde 45 artış gösterirken diğer sebze fiyatlarıyla birlikte bu üründeki astronomik artış tıpkı otoyolda kağıt helva ve su satanlar gibi önümüzde bir trafiğin olduğunun göstergesi gibi. Sivri biber fiyatı ne zaman astronomik artsa aynı ay veya arkasından enflasyon rakamı da yükselmeye başlıyor. Bunu daha önce 2006, 2008, 2013 ve 2016 yıllarında gördük. Gerçi sivri biber fiyatı yapısı gereği mevsimsel olarak hızlı iniş çıkışlar gösteriyor ancak yine de bu ürün ve bu ay olduğu gibi beraberindeki sebze meyve fiyatları olağanüstü arttığı zaman sonraki dönem enflasyon için bu gösterge olabiliyor. En çok tüketilen meyve ve sebzelerde fiyat artışı yüzde 10'un üstünde kalırken ortalama olarak meyvelerde artış yüzde 4 sebzelerde ise yüzde 2.7 oldu. İnsanlar eve kapandığı için ve uzmanlar virüsten korunmak için protein önerince et fiyatları da yüzde 5 zam gördü.

SAĞLIKÇI GERİ KALMADI

Sadece gıda ürünleri değil sağlık ve sağlık araç gereçleri de hemen zam gördü. Tıbbi ürünlerin fiyatı yüzde 5.43 artarken sağlıkta genel anlamda yüzde 2.78'lik yükseliş meydana geldi. Virüs nedeniyle kargo kullanımı artınca bu hizmeti yapanlar da hemen yüzde 15.7 fiyat artışına gitmekte gecikmediler. Geçen yılbaşından itibaren hesaplanmaya başlayan evcil hayvanların yiyeceklerindeki fiyat artışı insan yiyeceklerini aratmadı. İnsanlar eve kapandıkları için evcil hayvanlarına da yiyecek alıp stoklayınca fiyatlar yüzde 15 zıpladı. Araçların bakım ve oranımı olamayacağı için bu kalem yüzde 8.7 geriledi.