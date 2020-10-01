Gıda enflasyonuyla sözleşmeli üretim ve nöbetleşe ekimle mücadele

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 8 olması, dönem sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi beklenirken, bu hedefe ulaşılmasında gıda enflasyonunun kontrol altına alınması önem taşıyor.

YEP'te buna yönelik hedefler yer alırken, öncelikli olarak tarımda üretim ve verimlilik artışına odaklanılacak.

Buna göre, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, yerel tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması, iklim değişikliği ve diğer ihtiyaçlarla uyumlu olarak tohumluk ıslahı çalışmaları yoğunlaştırılacak.

Kamu kuruluşları ve özel sektör aracılığıyla sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modelleri yaygınlaştırılacak.

Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak.

Sözleşmeli üretim çerçevesinde alım garantisi verilen üreticilere, ürün tesliminde avanstan artan kısım peşin olarak ödenecek.

- Gıda bankacılığı teşvik edilecek

Tarımda verimi artırmak, ekilebilir arazilerin boş kalmasını engellemek, ithal edilen ürünleri ülkede yeterince üretebilmek, sezon dışı dönemde vatandaşın ihtiyaç duyduğu sebze ve meyvenin üretimine katkı sağlamak için münavebeli ekim programı oluşturulacak.

Gıdada kayıp ve israfın önlenmesi amacıyla gıda bankacılığı teşvik edilerek tüketilebilir gıda paylaşımı artırılacak.

- Sulu tarımda 3,7 milyon dönümlük hedef

Arazi toplulaştırma çalışmalarına ve sulama projelerine devam edilecek. Bu kapsamda, önceliklendirilen 25 sulama projesi 2022 yılı sonuna kadar tamamlanarak yaklaşık 3 milyon 710 bin dönüm arazide sulu tarım yapılması planlanıyor.

Tarım sektöründeki büyümenin dönem boyunca uzun dönem ortalamasının üzerinde olacağı tahmin edilirken, sulama ve kanal yatırımlarının tamamlanması ile sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi politikalar bu gelişmeye katkı sağlayacak.

İklim değişikliği ve diğer riskler dikkate alınarak ihtiyaç duyulan stratejik ve arz açığı olan tarım ürünleri öncelikle ülke kaynaklarından karşılanacak.