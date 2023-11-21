GİB personel alımı başvuruları başladı! Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları ve tarihleri
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edileceği açıklandı. GİB personel alımı sınavı başvuruları 21 Kasım itibarıyla http://sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başladı. Bu kapsamda gözler "GİB personel alımı şartları neler, başvurular nasıl yapılır?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 GİB 2000 Gelir Uzman Yardımcısı personel alımı başvuru ekranı ve sınav tarihi hakkında bilinmesi gerekenler...
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Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. GİB personel alımı sınavı başvuruları elektronik ortamda alınacak ve posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek. Sınavlara davet edilecek adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Peki, GİB personel alımı şartları neler ve başvurular ne zaman, nasıl yapılır? İşte, konuya dair merak edilenler...
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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2 bin Gelir İdaresi Uzmanı alımı için başvurular 21 Kasım 2023 Salı günü başladı. Şartları sağlayan adaylar 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar müracaatlarını iletebilecek.
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GİB GELİR İDARESİ UZMANI ALIMI SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
GİB personel alımı başvuruları, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir
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GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
GİB personel alımı için giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
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GİB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
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SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
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