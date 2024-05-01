Giannis Alafouzoz, Fatih Terim'in geliş sürecini anlattı

Fatih Terim'i seçim sürecini anlatan Alafouzos, "Ekim ayında uygun teknik direktör aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gitmeye bşaladığını görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip değildik. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek teknik direktör Sousa'ydı. Kendisiyle Madrid'de görüştüm ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de bunun doğru olmadığını, takım içinde sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmeme rağmen ilerleme sağlayamadık. Fatih Terim'in karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim" dedi.