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        Haberler Spor Futbol Giannis Alafouzoz, Fatih Terim'in geliş sürecini anlattı - Futbol Haberleri

        Giannis Alafouzoz, Fatih Terim'in geliş sürecini anlattı

        Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, AEK ve Aris maçlarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını zora soktu. Tecrübeli teknik direktörün her zaman arkasında olduğunu ifade eden başkan Giannis Alafouzoz, Fatih Terim'in geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:36
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          Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, verdiği röportajda Fatih Terim'le ilgili önemli ifadeler kullandı.

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          Fatih Terim'i seçim sürecini anlatan Alafouzos, "Ekim ayında uygun teknik direktör aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gitmeye bşaladığını görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip değildik. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek teknik direktör Sousa'ydı. Kendisiyle Madrid'de görüştüm ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de bunun doğru olmadığını, takım içinde sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmeme rağmen ilerleme sağlayamadık. Fatih Terim'in karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim" dedi.

        • 3

          Terim için "Sousa'dan daha mı pahalıydı?" sorusuna cevap veren Yunan başkan, "Evet. '6 aylığına geleceğim ve şampiyon olamazsam gideceğim' dedi. Ben de, 'Hayır, başlangıçta bir buçuk yıllığına gelmelisin, sonrasını göreceğiz. Umarım her şey yolunda gider ve daha uzun kalırsın' dedim. Burada şunu da eklemek istiyorum. Acun Ilıcalı, Bakasetas'ın transferinde de bize çok yardımcı oldu" diye konuştu.

        • 4

          "FATİH TERİM'E TAM DESTEĞİZ"

          Şubat ayında iç sahada arka arkaya Lamia ve Kifisias karşısında alınan beraberliklerin ardından Fatih Terim'le konuşup konuşmadığı sorulan Alafouzos, "Ona sadece tam desteğimize sahip olduğunu ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. O da bunu biliyor." sözlerini sarf etti.

        • 5

          PANA PERFORMANSI

          Panathinaikos'un başında 25 maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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