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Haberler Futbol İtalya

Gianluigi Buffon, tam 27 yıl sonra başladığı yere döndü

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, sahasında Serie B ekiplerinden Parma'yı konuk etti. Öte yandan karşılaşmada Parma'nın kalesini 44 yaşındaki yaşayan efsane Gianluigi Buffon korurken Interli taraftarlar bir zamanlar ezeli rakiplerinde oynayan deneyimli kaleciyi ıslıkladı. Buffon, kalesine gelen 4 şutun 2'sini çıkarırken 2 şutta ise topun filelere gitmesine engel olamadı.

Giriş: 11.01.2023 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
Gianluigi Buffon, tam 27 yıl sonra başladığı yere döndü
HABERTURK.COM

Goal'ün aktardığına göre Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Buffon, kariyerine başladığı kulüp olan Parma'da son dönemini yaşıyor.

Tecrübeli eldiven, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kaldı ve Inter'e karşı oynadıkları maçta yeniden kalesindeki yerini aldı.

Buffon, Bosnalı golcü Edin Dzeko'yu engellemek için müthiş bir kurtarış yaptı ve bu süreçte maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Ancak Parma, uzatma periyodunda Francesco Acerbi'nin golüne engel olamadı ve mücadeleden mağlubiyetle ayrıldılar.

Her şeye rağmen 44 yaşındaki Buffon'un performansı, tüm futbolseverlerden alkış aldı.

27 YIL SONRA...

Buffon, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon neredeyse hiç oynamadı.

Ancak bu sakatlıktan kurtulması ve deneyimi, Parma'yı Inter'e karşı deplasmanda galibiyete taşıyabilirdi.

Hocası da bunu bildiği için sakatlıktan yeni kurtulmasına rağmen onu sahaya sürdü.

22 Aralık 1996 yılında Parma formasıyla San Siro'da AC Milan'a karşı forma giydikten tam 27 yıl sonra yeniden aynı formayla sahaya adım atarak Inter karşısındaki yerini aldı.

Buffon, tüm dünyaya bir efsane olduğunu kanıtladı ve 44 yaşında olmasına rağmen bunu sürdürmeye devam ediyor.

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