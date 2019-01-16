Ghilas 5 ay sonra kadroda

16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk maçında Antalyaspor ile 3-3 berabere kalarak rövanş için avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan İzmir temsilcisi maçı 2-2’ye getirse de Mevlüt’ün golüyle tekrar geriye düştü. Pes etmeyen Kemal Özdeş’in öğrencileri, 86. dakikada Borges’in ayağından gelen golle beraberliği kaptı ve avantajı kaptı. Takımın geriye düşmesine rağmen ortaya koyduğu performans Teknik Direktör Kemal Özdeş’ten tam not aldı. İzmir’de oynanacak rövanş karşılaşmasında sarı-kırmızılılara her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0, 1-1, 2-2’lik skorlarla beraberlik de yarayacak.
> Borges’ten siftah
Antalyaspor karşısında 86. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Celso Borges takımına beraberliği getiren golü kaydederken, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında 16 maçta görev yapan Kosta Rikalı orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda golle tanışamamıştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bu sezon ilk kez şans bulan Borges, Göztepe formasıyla gol atan ilk Kosta Rikalı futbolcu olarak da tarihe geçti. Aynı müsabakada fileleri havalandıran Ngando turnuvada 3. golüne imza atarken, Kadu da kupada gol sayısını 2’ye çıkardı.
> Ghilas geri döndü
Göztepe’nin bir türlü bekleneni veremeyen golcüsü Ghilas, Antalyaspor karşısında yedeklerde kendisine şans buldu. Ligin ilk haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giydikten sonra kadro dışı bırakılan ve lisansı iptal edilen Cezayirli oyuncu, o tarihten sonra ilk kez bir müsabakada kadroya girebildi. Teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş’in gelmesinin ardından affedilen deneyimli futbolcuya taraftarların büyük bir çoğunluğunun sıcak bakmadığı biliniyor.
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