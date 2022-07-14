Ghezzal yeni rolünü açıkladı

Beşiktaş’ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Cezayirli futbolcu, fennecfootball.com'a yaptığı açıklamada yeni sezon için umutlu olduğunu belirtirken yeni rolüne dair de konuştu. Ghezzal, “Sezon resmen başladığı için çok mutluyum. Beşiktaş, şampiyonluğu yeniden kazanmak için birçok iyi transfere imza attı. Artık elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu sezon hücumda daha etkin bir rolüm olacak. Kariyerimin başından beri çoğunlukla sağ kanat olarak görev yaptım ama bu kez oyun kurucu rolünü de üstleneceğim. Teknik direktörümüz tarafından bu rol verildi.” ifadelerini kullandı.