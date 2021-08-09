Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği geçen sezonun ardından bonservisiyle yeniden kadroya katılan Rachid Ghezzal, yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.